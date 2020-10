Immanuelsen kaldes i samråd om hellefisk-beslutning

Thomas Munk Veirum Lørdag, 31. oktober 2020 - 15:51

Naalakkersuisoq for fiskeri, Jens Immanuelsen har været i skudlinjen i denne uge. Han har blandt andet fået kritik fra oppositionspartiet IA for en beslutning om ikke at lukke fiskeriet efter hellefisk i Diskobugten, selvom månedskvoten var opbrugt.

Fiskeriet blev dog lukket 28. oktober, men der var kvoten for hele resten af 2020 blevet fisket op og lidt mere til.

Nu resulterer sagen i et samråd, oplyser Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget i en pressemeddelelse:

- Fiskeri- Fangst- og Landbrugsudvalget har indkaldt Naalakkersuisoq for Fiskeri-, Fangst og Landbrug til åbent samråd.

- Det åbne samråd vil omhandle lukning af kystnært fiskeri efter hellefisk i jollesegmentet i Uummannaq og i Diskobugten den 28. oktober 2020, skriver udvalget.

Ifølge meddelelsen vil samrådet finde sted mandag den 2. november 2020 kl. 14.15 i mødelokale Erling Høegh.

- Normalt vil der ved et åbent samråd være mulighed for offentligheden, ud over pressen, kan følge med i samrådet ved at tilmelde sig før afholdelsen. Grundet corona-situationen er det dog besluttet alene at invitere pressen til at overvære samrådet den 2. november 2020, for herved at begrænse antallet af tilstedeværende mest muligt, skriver udvalget videre.