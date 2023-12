IMAK: Lærerne er økonomisk presset

Jensine Berthelsen Fredag, 29. december 2023 - 14:29

Naalakkersuit, de Selvstyreejede aktieselskaber og de selvstændige virksomheder, der drives af myndighederne, gør det svært for borgerne i Grønland at klare dagen og vejen, så kontant lyder det fra lærernes organisation, IMAK, der nu kræver politisk handling.

Pengene kan ikke slå til

- RAL har netop hævet fragtpriserne, og varsler yderligere forhøjelser i de kommende år. På den baggrund har de fleste af de større handlende i Grønland meddelt, at de ser sig nødsaget til at hæve deres priser. Det er vores medlemmer yderst utilfredse med, påpeger formanden for IMAK, Elna Heilmann og fortsætter:

- Vores medlemmer, nemlig lærerne i Grønland samt alle andre borgere i landet har det allerede svært ved at få pengene til at slå til, og ikke desto mindre bliver vi nu påført yderligere byrder i form af højere priser.

Offentlige selskaber er med til at sætte priser op

Lærernes organisation mener at have en løsning på hvordan den økonomiske pres borgerne og i særdeleshed lærerne oplever, kan bremses, nemlig ved politisk handling overfor de offentligt ejede selskaber:

- Den manglende sammenhæng mellem den førte politik og driften af de store myndighedsejede selskaber, får nu negative konsekvenser for borgerne, påpeger Elna Heilmann og fortsætter:

- Selskaberne har gennem mange år konstant sat deres priser op uden indblanding fra politisk side. Naalakkersuisut har for vane først at udtale sig, når prisstigningerne er blevet realiseret, hvilket er en form for at føre samfundet bag lyset.

Henvist til at bo i alt for dyre lejeboliger

Folkeskolelærere er nok en af de grupper der bevæger sig mest i forhold til andre faggrupper, der er nemlig rift om dem overalt i landet. Det forhold at de flytter meget, gør at de er afhængige af lejeboliger:

- De pensionerede lærere, lærere ansat i bygder og yderdistrikter, vore enlige medlemmer, nyansatte medlemmer og medlemmer, der har en længerevarende ansættelse, som er henvist til at bo i dyre lejeboliger har det allerede svært ved at få pengene til at slå til i dagligdagen og har ikke råd til yderligere prisforhøjelser.

- Med andre ord, kan vi ikke længere acceptere de fortsatte prisforhøjelser!

- Værdigheden som menneske har lider et alvorligt knæk. Jeg mener helt klart, at prisforhøjelser som indføres af virksomheder, der ejes af myndigheder, skal stoppes, hvis ikke må der foretages reguleringer, som retter op på vores købekraft og betalingsevne.