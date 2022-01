IMAK: Lærerne bliver glemt under corona

Nina-Vivi Møller Andersen Søndag, 23. januar 2022 - 15:55

IMAK får mange henvendelser fra lærere, der føler sig utrygge ved myndighedernes tiltag og ændringer som konsekvens af Covid-19.

Naalakkersuisut og landslægeembedet ændrede test-strategien mandag den 17. januar for at mindske presset på sundhedsvæsnet. Derudover har der været flere restriktionstiltag, hvor der iføle IMAK ikke er blevet taget hånd om lærernes vilkår, selvom der har været stor smittespredning på folkeskolerne.

- I disse dage aner lærerne ikke ”hvor de bliver kastet hen”, når de møder på arbejde, eller hvad de får af opgaver, og ikke mindst må de hele tiden spekulere på, om de bliver smittet med Covid-19 eller selv kommer til at smitte andre. Disse forhold er også med til at skabe utryghed hos eleverne. På den anden side har de administrative medarbejderne i Selvstyret og kommunerne mulighed for at arbejde hjemmefra, siger Elna Heilmann i en pressemeddelelse.

Overhold overenskomsterne

Hun har forståelse for Selvstyrets og kommunernes ændringer både på skolerne og i samfundet, men hun mener, at de skal huske på indgående aftaler og overenskomster.

- Når aftaler, overenskomster og givne rammer ikke overholdes, medfører det utryghed hos lærerne, og derfra er der ikke langt til, at stress opstår.

-Vi vil atter opfordre kommunerne til, at ændringer i skolernes dagligdag foretages i et tæt samarbejde med lærerne, således at de får medindflydelse på og er med til at påvirke beslutningerne – ligesom vi fra IMAK opfordrede kommunerne til det i begyndelsen af den første bølge af Covid-19 i april 2020, siger Elna Heilmann.

Ønsker bedre organisering fra Selvstyret

Smittespredning blandt børn har været høj flere steder i landet. Smittespredningen er nu blevet så ustyrlig, at PCR-test ikke længere hjælper på inddæmningen af Covid-19. Udover krav til kommunerne, så ønsker IMAK bedre organisering fra den øverste myndighed.

- Vi finder det også nødvendigt at påpege, at Selvstyrets udmeldinger om tiltag og bestemmelser vedrørende Covid-19 bør være bedre organiserede og uden at skabe misforståelser, siger forkvinden for lærerne og afslutter:

- Endelig vil jeg gerne udtrykke min anerkendelse af lærerne for at udvise medansvar i disse udfordrende tider, og vil takke dem for på forskellig vis at udføre deres arbejde med respekt for deres pligter, siger Elna Heilmann, som blev forkvinde for IMAK i midten af november 2021.