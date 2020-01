Ilulissat: Vinterkørsel til Unesco-område åbnet

redaktionen Lørdag, 25. januar 2020 - 08:02

- I Avannaata Kommunia er vi glade for at kunne give mulighed for at køre på transportkorridoren. Vi er særligt glade for, at fiskere og turistoperatører kan benytte transportkorridoren, som har afgørende betydning for byens erhvervsliv og fiskefabrikkernes råvareforsyning.

Det siger borgmester i Avannaata Kommunia, Palle Jerimiassen (S), i kommunens hjemmeside efter kommunen har givet dispensation for vinterkørsel i Unesco verdensarvsområdet, der ligger mellem Ilulissat by og Kangia.

Dispensationen bliver givet efter at kommunen har modtaget flere ansøgninger om dispensation til at køre på området.

Hele vinteren

- Dermed gives der mulighed for at anvende snescootere i forbindelse med transport af fisk, turister og almen kørsel for borgere, oplyser kommunen.

Dispensationen for at køre på transportkorridoren er gældende fra den 23. januar til vintersæsonen 2020 slutter. Avannaata Kommunia meddeler, hvornår kørslen skal indstilles, meddeles det.