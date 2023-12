Ilulissat: Ny forpagter af husflids-butik

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 13. december 2023 - 15:33

Den 30-årige Karoline Handberg overtager forpagtningen af The GlacierShop fra Susanne Møller, der har stået i spidsen for forretningen igennem 18 år.

Karoline Handberg overtager forpagtningen af GlacierShop GlacierShop

I en pressemeddelelse meddeles det, at interessen fra både turister og lokale har været bemærkelsesværdig gennem årene, og kunstnerne har bakket op om konceptet.

Takker

- Jeg takker forretningens loyale samarbejdspartnere, medarbejderne kendt som ”The Green Girls” og naturligvis kunder i både Ilulissat og langs kysten, siger Susanne Møller.

Susanne Møller GlacierShop

- Jeg er sikker på, at Karoline Handberg yderligere vil skærpe profilen for The GlacierShop, så den fortsat kan imødekomme det stigende antal turister i vores by. Butikken en del af fremtidens turisme-infrastruktur. Med Karoline Handberg ved roret er The GlacierShop klar til de nye muligheder og den vækst, som åbningen af byens internationale lufthavn vil indebære, udtaler Susanne Møller.

Karoline Handberg driver i forvejen virksomheden Vela Nordic ApS, der servicerer krydstogt- og ekspeditionsskibe langs hele kysten.