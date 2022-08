Ilulissat: Kalaallit Airports holder åbent hus hos lufthavnsbyggeriet

redaktion Søndag, 21. august 2022 - 14:30

Kalaallit Airports og entreprenører arbejder for fuld kraft med at anlægge den kommende lufthavn i Ilulissat, og det går særligt stærkt her om sommeren.

Borgerne i byen får mulighed for at se, hvor langt projektet har nået, når Kalaallit Airports holder åbent hus næste søndag fra klokken 13.00 til 16.00, meddeles det i en pressemeddelelse.

Stor interesse

- Der er stor interesse for projektet, og det er vi glade for. Men af hensyn til sikkerheden er byggepladsen i almindelighed lukket for offentligheden, da store entreprenørmaskiner arbejder i døgndrift og fordi her jævnligt sprænges klippe for at forberede området til anlæg af baner og bygninger, fremgår det.

Her er der også være mulighed for at t komme helt tæt på, og endda kravle op i, de store maskiner.

- Vi anlægger en rute, så du kan komme sikkert rundt og se anlægsarbejdet. Vi står også klar til at svare på alle dine spørgsmål om projektet og serverer desuden kaffe og kage, lyder det.