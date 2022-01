Ilulissat tæt på flokimmunitet

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 27. januar 2022 - 12:01

Ilulissat har netop rundet borger nr. 2.000 i Ilulissat, som har fået påvist en positiv PCR-test. Og regionsslæge i Region Avannaa, Peter Vedsted påpeger, at rigtigt mange desuden har været smittet, uden at have fået taget en PCR-test og altså på den måde ikke indgår i de officielle tal.

Et forsigtigt gæt fra regionslægen er, at mere end 3.000 personer i Ilulissat har været smittet med coronavirus. Ifølge Grønlands Statistik er der 4.751 indbyggere i byen så det svarer til, at 63 procent af borgerne i Grønlands tredjestørste by har været smittet med coronavirus.

Regionslæge Peter Vedsted vurderer, at Ilulissat er ved at nå flokimmunitet.

- Det kan vi se på positivprocenten på de PCR-test, vi foretager dagligt. Der bliver færre og færre, der får påvist smitte, for hver dag, der går. Det betyder også, at det er blevet sværere at blive smittet, siger Peter Vedsted til Sermitsiaq.AG.

Har set det værste

Det er godt en måned siden, at smittespredningen eskalerede i Ilulissat. Mellem jul og nytår spredte coronavirus sig fra hus til hus. Peter Vedsted trøster sig ved, at langt de fleste har kunnet klare sygdomsforløbet hjemme i isolation.

Heller ikke alderdomshjemmet i Ilulissat kunne gå fri af smitten. I alt 16 beboere blev testet positive i midten af januar. Alle beboere var vaccineret tre gange, men smitten har alligevel givet anledning til bekymring.

- Vi snakker jo om ældre og svagere borgere. Så der har været et par stykker, som har været alvorligt syge. Men nu har vi set det værste, og jeg forventer ikke, at der kommer flere smittede med et alvorligt forløb, siger han.

- Vi skal dog stadig passe på. Selvom, vi er tæt på flokimmunitet, så skal vi stadig benytte os af de midler vi kan for at undgå smittespredning. Selvom det er sværere at blive smittet nu, så kan man stadig blive smittet. Så derfor bør man også isolere sig, hvis man oplever symptomer, siger regionslæge Peter Vedsted til Sermitsiaq.AG.