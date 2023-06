Ilulissat Politi fejrer rejsegilde

I Ilulissat er en spritny politistation ved at tage form. Det er nu blevet markeret med et rejsegilde for håndværkere, bygherre og Grønlands Politi.

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 08. juni 2023 - 13:59

Det fysiske rammer for den nye politistation i Ilulissat tager form. Og det er blevet tid til at fejre det med et rejsegilde for håndværkere, bygherre og Grønlands Politi.

Politikommissær i Ilulissat Politidistrikt, Palu Eriksen, glæder sig over den hurtige udvikling. For politistation i Ilulissat befinder sig nu i en bygning, der tidligere har været et værksted, oplyser Grønlands Politi i en pressemeddelelse.

- Vi glæder os helt vildt til at flytte ind i noget, der er bygget og beregnet til at være politistation. Vi kommer selvfølgelig til at savne en af byens bedste udsigter, men de indvendige arbejdsforhold bærer præg af, at det oprindeligt er et gammelt værksted.

- På den nye station får personalet meget bedre arbejdsforhold, og også borgerne vil få en bedre oplevelse, når de henvender sig i receptionen, siger Palu Eriksen.

Avannaa får to nye stationer

Det er Folketinget, der har afsat penge til at forbedre arbejdsforholdene for Grønlands Politi ved at renovere eller bygge nye politistationer.

Efter en gennemgang af stand på alle stationer og detentioner blev det besluttet, at politiet i Ilulissat og Upernavik skulle have helt nye politistationer, mens en række andre stationer skulle renoveres.

- Vi har haft et godt samarbejde med både håndværkere og Grønlands Politi, og det smitter jo positivt af på processen. Byggeriet har kørt efter planen og uden de store overraskelser, så det er dejligt, at vi i dag kan holde rejsegilde som planlagt, siger Per Bjørnskov, der er bygherre i projektet.

Den nye politistation i Ilulissat forventes at stå klar i februar 2024.