Ilulissat-forsinkelse: Beklageligt

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 25. december 2023 - 15:56

Kalaallit Airports forventer først at have den nye atlantlufthavn i Ilulissat klar i 2025, da man er stærkt forsinket med det store anlægsprojekt i nord. Den oprindelige plan lød på, at lufthavnen skulle stå klar i 2024 i lighed med atlantlufthavnen i Nuuk.

Om forsinkelsen siger Anne Nivíka Grødem, der er administrerende direktør i Visit Greenland:

Langsigtet planlægning

- I turismebranchen arbejder man flere år frem, og her er infrastrukturen helt afgørende i forhold til, hvordan rejser planlægges, pakkes og bookes. Grønland er traditionelt set en destination som planlægges i god tid, og man må derfor forvente at flere gæster allerede nu har set frem til en mere direkte forbindelse til Ilulissat.

Visit Greenland-direktøren tilføjer imidlertid:

- -Når det så er sagt, så er det ikke muligt for os at vurdere de egentlige konsekvenser af forsinkelsen. Vi fastholder naturligvis vores fokus på at understøtte udviklingen af landets modtageapparater i et bredt samarbejde på tværs af hele landet. Vi har samtidig tillid til at indenrigsflyvningerne tilpasses den eksisterende infrastruktur og efterspørgsel, så alle kan komme frem til deres drømmedestination.