Ilulissat vil have egen asfaltfabrik

Redaktionen Onsdag, 13. februar 2019 - 06:20

Der slides asfalt i lange baner i Ilulissat. Vejene er hullede, og både fastboende og de op til 40.000 turister, som i højsæsonen besøger byen, må finde sig i nogle værre bumleture, når de transporteres rundt på Ilulissats 25 kilometer lange vejnet.

Men måske er der lys for enden af tunellen for de hårdt prøvede bilister.

Det skriver avisen AG.

Naalakkersuisut gav nemlig forleden på et møde i Nuuk lov til, at Avannaata Kommunia kan optage et lån til opførelse af en asfaltfabrik.

- Der meddeles tilladelse til, at Avannaata Kommunia optager et lån hos Grønlandsbanken på 15.500.000 kroner til finansiering af et asfaltanlæg i Ilulissat, fremgår det af Naalakkersuisut-mødereferatet.

Indtægter fra ny lufthavn

Ifølge forvaltningens oplæg kan det nødvendige lån afdrages over 10 år, men det vil betyde, at gælden skal afvikles med en udgift på cirka 250.000 kroner om måneden fra kommunekassen hen over de næste 10 år.

Derfor er det ifølge kommunalbestyrelsen vigtigt, at der også sikres indtægter fra fabrikken. Her har politikerne blikket stift rettet mod den kommende atlantlufthavn.

