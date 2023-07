Ilmenit-projektet i Moriusaq: Handelsaftale på plads

Redaktionen Fredag, 07. juli 2023 - 14:44

Det britiske råstofselskab Bluejay Mining, der har aktiviteter fire steder i Grønland samt tre i Finland, har netop afholdt generalforsamling, hvor det fremgik, at de i samarbejde med deres partnere, er klar på at smide 37 millioner dollars (cirka 250 millioner kroner) i efterforskningsaktiviteter.

Handelsaftale på plads

Længst fremme er selskabet med Ilmenit-projektet ved Moriusaq i Nordgrønland, hvor de i december 2020 via datterselskabet Dundas Titanium fik tildelt en udvindingslicens. Her er de fortsat i gang med at optimere de operationelle løsninger, der skal til for at projektet kan komme i produktion, men selskabet har allerede indgået en vigtig handelsaftale med et større asiatisk selskab for op mod 340.000 ton ilmenit om året. Det fremgår ikke af børsmeddelelsen, hvilket selskab, der er tale om.

