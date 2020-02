Illuut skal finde en ny direktør

Jette Andersen Søndag, 02. februar 2020 - 08:05

- Vi har for lang tid siden besluttet at vi skal blive gamle i Danmark, hvor vi har det meste af familien og har derfor forberedt os en del år, siger Jette Larsen, der er gift med geolog Ole Christiansen.

Det skriver AG.

Parret har derfor købt et hus i Skanderborg, hvor de allerede »føler sig hjemme«.

Godt tidspunkt

Tidspunktet for at stoppe i Illuut, er det rette for Jette Larsen, i og med at Illuut står overfor store ændringer, fra optimering af drift til håndtering af store anlægsopgaver.

- Det er derfor en god anledning til at stoppe i Illuut, så der kan findes de rette kompetencer til selskabets kommende opgaver, siger hun.

Hun håber dog på, stadig at kunne bidrage med bestyrelsesarbejde eller med arbejde, til hun skal på pension om et par år. Hendes mand fortsætter indtil videre i sit job som råstofrådgiver for Kommune Kujalleq.

