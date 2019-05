Illorsuit og Nuugaatsiaq-borgere: Vi får ikke det, som Kim Kielsen lovede os

Redaktionen Lørdag, 04. maj 2019 - 09:53

De familier, der blev ramt af en tsunami i 2017, kæmper med sociale udfordringer til daglig. De føler sig svigtet af Naalakkersuisut.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Familierne siger, at Naalakkersuisut lovede dem, at de bliver fritaget for at betale alle de tilhørende boligudgifter, indtil de kunne flytte ind i erstatningsboliger ved udgangen af dette år.

Alligevel har de siden november sidste år fået tilsendt alle regninger på afledte udgifter som husleje, el, vand og varmer samt udgifter til dag- og natrenovation, hvilket har har resulteret i store sociale- og økonomiske udfordringer for de mange familier. De mener derfor, at formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen ikke alene har svigtet, men også løjet for de berørte familier.

Ubetalte regninger

Flere borgere fra Illorsuit, heriblandt Dorthe Qvist Jerimiassen og hendes mand, blev evakueret til Aasiaat i timerne efter tsunaminen ramte bygden. De bor nu i Ikerasak, hvor de fik tildelt et lille, gammelt hus, som de stadig bor i.

- Umiddelbart efter katastrofen lovede formanden for Naalakkersuisut, at det offentlige skulle sørge for boligudgifter, og at der ikke var noget vi skulle bekymre os om. Men jeg har fået flere henvendelser fra de andre berørte familier, at de ikke længere formår at betale regningerne til tiden, hvorfor deres lejemål er tæt på at blive ophævet af udlejer, siger hun.

Kommunens ansvar

Formanden for Naalakkersuisut mener dog ikke, at han har lovet borgerne fra Illorsuit og Nuugatsiaq, så de ikke skal betale udgifter til den midlertidige bolig. Han svarer skriftligt til Sermitsiaq, at Avannaata Kommunia har arbejdet efter det rammer, hvor kommunen kan yde hjælp til tsunamiofrene.

-Avannaata Kommunia vurderede at kommunen har ydet hjælp til ofrene efter de fastsatte rammer. Dermed vurderede kommunen, at lejerne af de midlertidige boliger skal betale udgifter til bolig og andet som alle andre lejere, skriver Kim Kielsen (S) til Sermitsiaq.

Han understreger, at ofrene skal henvende sig til kommunen, hvis de vil kritisere kommunens beslutning.

Du kan læse mere om, hvilke udfordringer borgere fra Illorsuit og Nuugaatsiaq har, i det daglige i avisen Sermitsiaq. Du kan få avisen gennem linket nedenfor: