Ilivileq fisker på Arctic Prime Fisheries kvoter

Redaktionen Mandag, 20. juli 2020 - 08:30

For næsten tre måneder siden overtog skipper Pall Thorir Runarssson og styrmand Gudmundur Kristjansson fra Brim den nybyggede frysetrawler Ilivileq fra skibsværftet Astilleros Armon i Gijón, Spanien.

Skibet anses for at være nordatlantens dyreste og mest moderne trawler. De sejlede skibet til Reykjavik, hvor islandske Brim har hovedsæde. Siden udgangen af juni har trawleren fisket torsk på Arctic Prime Fisheries kvote ud for Østgrønland.

Ilivileq ejes af Brim Shipping, der er et grønlandsk datterselskab i den islandske storkoncern. Men der hersker mystik om, hvornår det sydgrønlandske fiskeselskabs overtagelse af den nyindkøbte trawler fra et af Europas største fiskeriselskaber, Brim, falder endeligt på plads.

Har ikke modtaget anmeldelse

Arctic Prime Fisheries har åbenlyst ikke fået orden på en indberetning til Dansk Skibsregister (DAS) under Søfartsstyrelsen om sit nye ejerskab af Ilivileq.

Når grønlandske skibe, der anvendes erhvervsmæssigt og er optaget i Dansk Skibsregister, skifter ejer, skal det altid anmeldes til skibsregistret. Og registret skal godkende anmeldelsen.

– Vi har ikke modtaget en anmeldelse om et nyt ejerskifte vedrørende skibet. Den aktuelt registrerede ejer er ganske rigtigt Brim Shipping Aps. For en god ordens skyld gør jeg opmærksom på, at der naturligvis kan komme anmeldelser, skriver chefkonsulent, cand. jur. Mette Stensby Lange fra Søfartsstyrelsens skibsregister i en mail til Sermitsiaq.

Læs mere i avisen Sermitsiaq. Du kan få adgang til avisen her: