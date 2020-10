Ilisimatusarfik: Vi tolererer ikke sexchikane

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 20. oktober 2020 - 15:17

Sexchikane eller anden seksuel krænkende adfærd accepteres eller tolereres ikke af Ilisimatusarfik. Det slår rektor Gitte Adler Reimer fast i en pressemeddelelse.

- Som universitet har vi et stort ansvar, når vi sender vores studerende i praktik eller for den sags skyld vores medarbejdere på opgaver i andre institutioner her i landet og i udlandet. Derfor har vi altid en forventning om at såvel studerende som personale bliver mødt med god adfærd, hvor respekten for et andet menneske vægtes højt til enhver tid, udtaler rektor Gitte Adler Reimer.

Praktikanter udsættes for sexchikane

Udtalelsen kommer efter, Tusagassiuinermik Sulisut Peqatigiiffiat/TP og Dansk Journalistforbund har rettet henvendelse til Ilisimatusarfik, der har oplyst rektoren om, at tidligere og nuværende journalistpraktikanter ofte er blevet udsat for sexchikane.

- Som institution vil vi fremover bede vores studerende og personale om at melde alle former for krænkende adfærd fra menneske til menneske, som de bliver udsat for. En krænkende adfærd kan få alvorlige konsekvenser for nogle af os og ingen skal finde sig i, at den slags adfærd finder sted på nogle arbejdspladser, lyder det fra rektor Gitte Adler Reimer.

Ilisimatusarfik oplyser i en pressemeddelelde, at alle institutter og afdelinger på Ilisimatusarfik er blevet oplyst om, at alle studerende, der skal ud på ophold på andre arbejdspladser informeres grundig om, hvad de skal gøre, hvis de møder krænkende adfærd eller sexchikane.

Fremover vil man også snakke om problemer af den slags ved evalueringer af studieophold.