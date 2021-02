Ilisimatusarfik: Nye bachelorer og kandidater hyldet

redaktionen Fredag, 26. februar 2021 - 16:00

Grønland er blevet rigere med 32 bachelorer og 11 kandidater.

I dag, fredag, er det nemlig festdag på universitetet Ilisimatusarfik i Nuuk. For at overholde coronarestriktionerne blev dimissionen holdt i to dele.

Dimissionen for Institut for Kultur, Sprog og Historie samt Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab startede klokken 10.00, hvor der blev holdt taler blandt andet fra fungerende naalakkersuisoq for uddannelse Katti Frederiksen og rektor Gitte Adler Reimer.

Klokken 13.00 blev eksamensbeviserne givet til de nye bachelorer og kandidater for Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik samt Institut for Læring.

Dimitterende bachelorer:

Kultur- & Samfundshistorie: 6 bachelorer

Lærer: 1 bachelor

Oversættelse & Tolkning: 4 bachelorer

Samfundsvidenskab: 4 bachelorer

Socialrådgiver: 11 bachelorer

Sprog, Litteratur & Medier: 3 bachelorer

Sygeplejerske: 1 bachelor

Teologi: 2 bachelorer

Dimitterende kandidater:

Kultur- & Samfundshistorie: 6 kandidater

Samfundsvidenskab: 2 kandidater

Sprog, Litteratur & Medier: 1 kandidat

Pædagogisk psykologi: 1 kandidat (Institut for Læring)

Almen pædagogik: 1 kandidat (Institut for Læring)

Under dimissionen fik Michelle Linddal Skov Danielsen KNI’s pris for højeste bachelorgennemsnit. Eva-Luusi Marcussen-Mølgaard fik Grønlands Erhvervs pris for højeste kandidatgennemsnit.

Michelle Linddal Skov Danielsen KNI’s pris for højeste bachelorgennemsnit Leiff Josefsen