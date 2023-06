Ilisimatusarfik modtager klager om sexchikane og diskrimination

Anders Rytoft Torsdag, 29. juni 2023 - 11:47

På Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, har man siden 2021 behandlet en række klager fra studerende såvel som fra ansatte.

Det viser en aktindsigt, som Sermitsiaq.AG er kommet i besiddelse af, efter det er kommet frem, at Ilisimatusarfik har fået et påbud, da universitetet ifølge Arbejdstilsynet ikke har levet op til kravet om at ajourføre den såkaldte APV (arbejdspladsvurdering).

Nærværende medie kan afsløre, at der alene i 2022 har været to sager om afskedigelse af tre ansatte fra et institut.

Der har sammenlagt været 11 sager siden 2021. De handler blandt andet om tre ansatte, som hver især enten har klaget over en kollega eller en leder. Den ene sag handler om chikane.

Klage over flere undervisere

Mens en studerende har klaget over en underviser i en sag om sexchikane, har en anden studerende klaget over en ansat i en sag om diskrimination.

Der er ligeledes blevet klaget over en gæsteunderviser, specialeudtalelse og karakter samt kommunikations- og samarbejdsproblemer.

Den sidstnævnte sag er verserende og bygger på en samlet klage fra flere studerende over flere undervisere. Det fremgår ikke, hvad de resterende klager drejer sig om.

- Jeg ved ikke, om det er meget anderledes i forhold til andre arbejdspladser, siger rektor på Ilisimatusarfik, Gitte Adler Reimer, da hun forholder sig til omfanget af klager siden 2021.

Personale- og studiehåndbog

Gitte Adler Reimer kan ikke gå ind i de konkrete sager. Til gengæld forsikrer hun om, at der bliver reageret meget hurtigt og alvorligt i sager om for eksempel sexchikane.

På spørgsmålet, om Ilisimatusarfik har været dygtige nok til sørge for de studerendes og medarbejdernes trivsel, svarer rektor:

- Det synes jeg. Vi har været opmærksomme, og alle har fået tilbudt den hjælp, de har brug for, siger hun.

Og tilføjer, at der er blevet lavet flere tiltag, siden hun tiltrådte stillingen som rektor i 2017.

- Vi har lavet en personale- og studiehåndbog med vores forskellige politikker, som vi har bedt alle uddannelser om at være opmærksomme på. Her står det tydeligt, at vi har nultolerance over for sexchikane, diskrimination og vold osv.

Indkalder til samtale

Adspurgt, hvordan ledelsen håndterer sager som for eksempel sexchikane mod studerende, svarer Gitte Adler Reimer:

- Vi indkalder til samtale og kortlægger, hvad der er sket. Vi reagerer med det samme og tager det som sagt meget alvorligt.

Har det mundet ud i en afskedigelse?

- Jeg vil simpelthen ikke udtale mig om det, fordi det handler om en personalesag.

Ifølge Ilisimatusarfiks årsrapport 2022 har universitetet 68 fastansatte fordelt på fire institutter og 30 fastansatte inden for fællesområderne ledelse og TAP (teknisk og administrativt personale.