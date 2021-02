Ilisimatusarfik kan uddele doktorgrader

Redaktionen Onsdag, 10. februar 2021 - 14:30

En ny bekendtgørelse gør det muligt for Ilisimatusarfik at tildele doktorgrader. Disse højeste grader kan tildeles efter en bedømmelse af en indleveret doktordisputats samt et mundtligt forsvar af disputatsen, fremgår det af en pressemeddelelse fra Selvstyret.

En doktorgrad baseres oftest på års aktiv forskning og dokumenterer stor videnskabelig indsigt og videnskabelig modenhed.



Naalakkersuisoq for Uddannelse, Kultur og Kirke, Katti Frederiksen udtaler: ''

- Siden starten i 1983 har Ilisimatusarfik udviklet sig rigtig hurtigt og på meget kompetent vis. Det er derfor naturligt, at vi nu også begynder at tildele doktorgrader på internationalt niveau på Ilisimatusarfik.

Gitte Adler Reimer, rektor for Ilisimatusarfik, glæder sig over, at universitetet nu er i stand til at tildele doktorgrader, "så års god forskning i aktuelle emner for Grønland nu kan belønnes af os".