Ny tænketank om søkabler og satellitter

Redaktionen Søndag, 26. november 2023 - 08:20

Søkabler, satellitter og radiobølger, og tech-giganter som Facebook og Google spiller en vigtig rolle i mange daglige gøremål. Og med den anspændte sikkerhedssituation i verden vokser fokus på, hvor modstandsdygtig den såkaldte digitale infrastruktur egentlig er.

Ilisimatusarfik-forsker Signe Ravn-Højgaard er medstifter af en ny tænketank, der har fokus på netop det emne.

Mistænkelige nedbrud

- Fordi internettet er så kritisk en infrastruktur, er det vigtigt med en oplyst offentlig debat om de tekniske og økonomiske rammer for internetbaseret kommunikation. Netop derfor har vi startet Tænketanken for Digital Infrastruktur, som en platform for at generere forskningsbaseret viden og debat om disse emner, udtaler Signe Ravn-Højgaard i en pressemeddelelse.

Som eksempler på hvor vigtigt internettet er i dag, nævner forskeren mistænkelige nedbrud i søkabler i Østersøen, kontroverser om satellitforbindelser i Ukraine og sommerens afbrydelse af internettet i Tasiilaq, som gjorde folk ude af stand til at købe dagligvarer.

Signe Ravn-Højgaard rejser også en bekymring i forhold til afhængigheden af store internationale tech-firmaer og den ringe indsigt i, hvordan meget store mængder data om borgere behandles:

Lille land store tech-firmaer

- Når vi logger på f.eks. Facebook eller bruger chatrobotter baseret på kunstig intelligens, sender vi data til store amerikanske tech-firmaer. Det er ofte svært at gennemskue, hvordan denne data bliver brugt og hvilke konsekvenser det har for den enkelte og for det grønlandske samfund, påpeger Signe Ravn-Højgaard og tilføjer:

- Et lille land som Grønland har svært ved at sikre at disse magtfulde tech-giganter agerer, som det er bedst for det grønlandske samfund. Facebook har flere ansatte, end Grønland har indbyggere. Det er en kæmpe virksomhed, der i bund og grund kan være ligeglad med Grønland.