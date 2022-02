Ilisimatusarfik fejrer 38 dimittender

Redaktionen Lørdag, 26. februar 2022 - 10:02

Ilisimatusarfik fejrer 30 bachelorer og otte kandidater fredag den 25. februar 2022.

Under sin tale lægger rektor i Ilisimatusarfik Gitte Adler Reimer vægt på, at de nyudklækkede bachelorer og kandidater nu kan sætte deres præg i samfundet efter deres studietid.

- Vi er alle meget stolte af jer. Og jeres lektorer og rådgivere er beærede over, at I har taget deres lærdom til jer og brugt den til at gennemføre jeres uddannelse. Den viden, som I igennem jeres bachelor- og kandidatopgaver har tilegnet jer, kan I nu bruge i praksis gennem jeres engagement i udviklingen af samfundet, siger rektor Gitte Adler Reimer.

Online studerende

De nye bachelorer og kandidater har oplevet en anderledes hverdag under coronaepidemien. Flere af undervisningerne tilrettelægges sådan, så studerende ikke møder ind til universitetet men bliver hjemme og undervist online.

- Igennem de sidste to år har vi været plaget af corona. Det har betydet afbræk i jeres uddannelse, som medførte at I havde fjernundervisning i en stor del af 2020. Der skulle I vænne jer til at undervisningen var virtuelt og måtte undvære det sociale samliv, som en uddannelse jo også er, siger Naalakkersuisoq for uddannelse, Peter Olsen i sin tale til dimittender.

Nogle af dimittenderne deltager gennem online-forbindelser, da de er forhindret af forskellige årsager.

Antal bachelorer:

Journalistik: 1

Jura: 3

Kultur- og samfundshistorie: 8

Lærer: 1

Oversættelse og tolkning: 3

Samfundsvidenskab: 3

Socialrådgivere: 6

Sprog, litteratur og medier: 3

Sygeplejerske: 1

Teologi: 1

Antal kandidater: