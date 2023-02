Ilisimatusarfik fejrer 25 bachelorer og 11 kandidater

Kassaaluk Kristensen Fredag, 24. februar 2023 - 14:44

Ilisimatusarfik har fredag formiddag givet i alt 36 uddannelsesbeviser til bachelor- og kandidatdimittender.

Det drejer sig om 25 bachelorer og 11 med kandidatgrad.

Dimitterende bachelorer i antal:

Erhvervsøkonomi: 1 bachelor

Journalistik: 3 bachelorer

Jura: 6 bachelorer

Kultur- & Samfundshistorie: 3 bachelorer

Lærer: 1 bachelor

Oversættelse & tolkning: 1 bachelor

Samfundsvidenskab: 1 bachelor

Socialrådgiver: 8 bachelorer

Sprog, litteratur & medier: 1 bachelor

Dimitterende kandidater:

Kultur- & Samfundshistorie: 4 kandidater

Samfundsvidenskab: 3 kandidater

Sprog, litteratur & medier: 4 kandidater

Dorthe Berthelsen Kristensen, der har modtaget sin bachelorgrad som socialrådgiver, modtog også KNI’s pris for højeste bachelorgennemsnit.

Liv Molich, kandidat i sprog, litteratur og medier, modtog Grønlands Erhvervs opmuntringspris for højeste kandidatgennemsnit. Hun har også tidligere modtaget KNI’s opmuntringspris, da hun blev bachelor.

- Dagen i dag er en festdag! Nu har I nået det mål, som I igennem lang tids studier har opnået. I har kæmpet for jeres egen skyld, men også for jeres bekendte og vort land. Jeres flid og kamp har nu lønnet sig, og I kan nu fejre dagen, som I har set frem til på den dejlige vinterdag. I Ilisimatusarfik er vi rigtig stolte og glade for, at vi igen i år kan uddele eksamensbeviser til bachelorer og kandidater, udtalte rektor i Ilisimatusarfik, Gitte Adler Reimer under vinterdimissionen.