Ildsjæle: De syge ønsker en talsmand

Kassaaluk Kristiansen Søndag, 07. april 2019 - 11:23

Når sygdommen rammer, så er der mange bekymringer, der optager den syge. Især er der flere bekymringer, når sygdommen er behandlingskrævende flere måneder efter diagnosen, og når den syge skal rejse væk fra de vante omgivelser for at få behandlingen.

Og ofte vil de syge ikke ytre om deres bekymringer og oplevelser, da de er bange for, at det vil påvirke deres fremtidige muligheder for at komme tilbage til deres respektive arbejde.

Det mener Suka K. Frederiksen, der selv fik diagnosen kræft tilbage i august 2017.

- Vi efterlyser en talsmand, der kan udtale sig på vegne af de syge, der har en sygdom der er behandlingskrævende i en længere periode. Talsmanden skal sætte fokus på den syges rettigheder, og italesætte den syges interesser, siger Suka K. Frederiksen.

Mangler talerør

De seneste års tal viser, at flere og flere grønlændere får kræft. Og ofte bliver diagnosen opdaget for sent, så den syge ikke kan får en helbredende behandling.

I Grønland med 55.000 indbyggere er der cirka 200 kræfttilfælde og 110 kræftdødsfald årligt. Og et studie, foretaget Umbreen Yousaf, der er overlæge i onkologi på Haugesund Sykehus i Norge, viser, at risikoen for at dø af kræft er dobbelt så høj i Grønland som i de øvrige nordiske lande.

LÆS OGSÅ: Kræft er mere dødelig i Grønland end i resten af Norden

Suka K. Frederiksen mener, at de mennesker, der har en behandlingskrævende diagnose mangler et talerør, der kan varetage deres interesser.

- Ikke kun kræftsyge, men også andre mennesker med andre sygdomme. For eksempel er der flere nyrepatienter, der må blive i Danmark for at få en behandling. De er nødsaget til at bo i patienthotellet op til flere år, væk fra de familier, fortæller Suka K. Frederiksen.

Underskrifter

Underskriftsindsamlingen vil fortsætte i et par uger. Og Suka K. Frederiksen har sammen med en gruppe ildsjæle arrangeret en sundhedsdag i Narsaq i dag, i anledningen af verdens sundhedsdag den 7. april.

- Jeg håber vi får en talsmand for de syge. Det kan være en del af en forbedring af sundhedsvæsenet, da der vil være mulighed for at tage de syges synspunkter med i arbejdet, siger hun.

Underskriftsindsamlingen vil fortsætte i omkring to uger endnu, og underskrifterne vil blive overdraget til Naalakkersuisoq for Sundhed.

Du kan skrive under ved at trykke på det her.