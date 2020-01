Ildsjælen Ann: Heldigvis er der masser af ting jeg ikke kan

Walter Turnowsky Fredag, 17. januar 2020 - 06:00

Når man taler med Ann Andreasen, så tænker man ikke umiddelbart, at det er 60-års fødselar man lytter til. Hun er sprudlende, energisk og engageret, så langt yngre mennesker kunne gå hen og blive helt forpustet.

Fødselaren selv har da også en smule svært ved at tro på det som fødselsattesten siger.

- Jeg føler mig jo ikke som en 60-årig. Jeg føler mig som en 20-årig med 40 års ekstra erfaring, siger hun efterfulgt af den for hende karakteristiske latter.

35 år

Over halvdelen af sit liv har Ann Andreasen nu engageret sig i børnene på Børnehjemmet i Uummannaq. Hun har arbejdet over 35 år på stedet, de seneste 30 af dem som leder. Hun har mødt utallige børneskæbner, så knugende, at det nok ville få andre til at stoppe efter en betydelig kortere årrække.

- Selvom det er tunge problemer vi arbejder med, så er belønningen at se de unge, når det lykkes. De unge giver så meget tilbage, og det er fantastisk at opleve, siger hun.

- Der er utroligt, hvad disse unge kan rumme og alligevel har de så meget at bidrage med. Ganske vist arbejder vi på sin vis i skyggen, men alligevel skinner solen også altid. Der er ingen skygge uden at der også er en sol.

Roser andre

Ud over hendes egen energi og glæden ved at se børnene udvikle sig trods tunge traumer, så er der en yderligere ting, der er med til at holde Ann Andreasen i gang, nemlig støtten fra medarbejderne, fra lokalsamfundet og fra grønlandske kunstnere langvejs fra.

- Jeg er heldig fordi jeg rundt om mig har masser af mennesker, som støtter op om vores arbejde. Det er fantastisk at være i Uummannaq, for det arbejder vi udfører, kan på denne måde nok kun lade sig gøre i så lille et lokalsamfund. Det er nemlig så vigtigt med tværfagligheden.

- Heldigvis er der masser af ting, som jeg ikke kan, så jeg har brug for mange mennesker til at hjælpe mig, så vi kan løfte i flok.

Prisen

I februar sidste år blev Ann Andreasen kåret som Årets Ildsjæl på DR's P2. Karakteristisk for hende, sender hun æren for prisen videre til andre.

- Prisen er ikke kun til mig, men lige så meget til de øvrige medarbejdere og andre støtter af børnehjemmets arbejde. Men først og fremmest er prisen til de unge. Det er fantastisk at opleve hvor meget de kan, når man tænker på alt det de har været igennem.

Ved prisoverrækkelsen var naturligvis også børn fra børnehjemmetmed, og lige så selvfølgeligt optrådte de også ved arrangementet.

- Jeg har netop genset optagelserne fra prisoverrækkelsen, hvor de unge helt selvstændigt går op på scenen og optræder. Jeg bliver helt glad, når jeg genser dette. Grønland bør være stolt over, hvad disse unge kan præstere.

Hvor mange yderligere års erfaring den 20-årige Ann vil samle som leder af Børnehjemmet ligger endnu ikke fast for hende.

- Jeg tager en dag ad gangen, for man ved jo aldrig hvor længe helbredet kan holde, siger fødselaren, hvor en lille erkendelse af alderen trods alt sniger sig ind.

Du kan læse mere om Ann Andreasen og især hvad andre siger om hende i avisen Sermitsiaq, som du kan købe adgang til her: