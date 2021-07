Ildsjæle vil bevare gammel kirkegård i Nuuk

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 13. juli 2021 - 16:52

Det blev til omkring 60 sække med skrald og lupiner, som frivillige fjernede fra kirkegården i Noorlernut i Nuuk mandag aften.

Initiativtager, Inge Marie Jensen Rosing er tilfreds med fremmødet.

- Omkring 30 borgere mødte op og hjalp til med at fjerne lupiner og skrald på kirkegården i Noorlernut. Jeg er glad for den store interesse og velvilje til at passe på kirkegården, fortæller hun til Sermitsiaq.AG.

Forud for bekæmpelse af lupiner har kisteforeningen i Nuuk givet tilladelse til gruppen.

Inge Marie Jensen Rosing har lagt mærke til, at borgere er begyndt at udtrykke utilfredshed omkring lupiner, der breder sig hastigt og kvæler andre planter i bybilledet – især ved kirkegården i Noorlernut.

Hun besluttede derfor at invitere alle interesserede mandag aften, så de kunne fjerne lupinerne ved roden for at bekæmpe dem, så lupinerne ikke stjæler al plads for andre planter og vegetationen.

Bevaring er planen

Men initiativet stopper ikke ved bekæmpelse af lupiner på området, fortæller Inge Marie Jensen Rosing.

En gruppe frivillige overvejer nemlig at finde endnu en dato, som de kan afsætte til at male de afskallede kors hvide igen, for at bevare og holde kirkegården ved lige.

Der er endnu ikke sat dato på, hvornår korsene på kirkegården i Noorlernut skal males hvide og om, hvornår de ødelagte korse skal skiftes.