Ildsjæl starter antimobbeforening i Grønland

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 25. august 2022 - 07:45

En af Nuuks ildsjæle, Erla Vinther, starter nu en forening, der skal bekæmpe mobning i især folkeskoler.

Målet er for det første at oprette en antimobningsdag i Grønland, der skal inddrage folkeskolerne. Samtidig vil den nye forening, der kalder sig ”Tamattaasa” (Lad os være sammen, red.) arbejde for at skabe positive fællesskaber, samt oplyse om og tilvejebringe ny viden om mobning til børn og unge, lærere, forældre og samfundet.

Det oplyser den nye forening i en pressemeddelelse.

Erla Vinther er den nye formand:

- Det kan ikke passe, at vi ikke kan hjælpe børn og unge, eller hinanden med at rumme og favne hinanden på en positiv måde. Mit barnebarn oplevede grov vold, og grov mobning over flere måneder, også af voksne i mobbecyklussen, siger Erla Vinther og fortsætter:

- Tilsammen i foreningen har vi meget viden om mobning, og et stort netværk, og baserer arbejdet imod mobning på forskning, projekter fra andre lande, og faglig viden herhjemmefra. Det er vigtigt, at vi får oplyst samfundet om mobningens dynamik. Og det er vigtigt vi får gjort noget ved mobning, siger Erla Vinther.

Alle har en mobbehistorie

Foreningen påpeger, at alle i samfundet har en mobbehistorie. Enten som mobber, som offer eller som tilskuer til mobningen. Det påpeger foreningens nye talsmand, Christina Hardenberg under den stiftende generalforsamling den 18. juli.

- Hvis vi blot ser til, når nogen falder i floden, så er vi sådan set også med i mobbecyklussen. Men vi skal ikke blot redde børnene op af vandet. Vi skal gå længere op af floden, og se hvad der får dem til at falde i. Bliver de skubbet, skal vi finde ud af hvorfor de skubbes, forklarer Christina Hardenberg.

Foreningens formål er, at arbejde i Grønland først og fremmest, men hente inspiration på tværs af Rigsfællesskabet, hos andre oprindelige inuit-kulturer i resten af verden, og at arbejde vidensbaseret med mobning i samfundet.

Naalakkersuisut har netop også lanceret den nationale strategi mod mobning, der skal implementeres og forankres lokalt alle steder i Grønland de næste tre år.