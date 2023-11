Ildsjæl fra Qaanaaq modtager MIO-prisen

Kassaaluk Kristensen Mandag, 20. november 2023 - 11:17

Ane Qujaukitsoq fra Qaanaaq, modtager i år MIO-prisen for sit frivillige arbejde for børn og unge i lokalsamfundet.

Børnerettighedsinstitutionen MIO betegner Ane Qujaukitsoq som en lokal ildsjæl i Qaanaaq, der ihærdigt arbejder for at skabe gode fritidstilbud og oplevelser for børn og unge.

- Jeg er meget rørt over at modtage prisen. Det arbejde, jeg laver, er for børn og unge, der ikke har mange muligheder for at få gode oplevelser i trygge rammer. Det er ikke noget, jeg gør for at vinde priser, men det er en dejlig anerkendelse at modtage MIO-prisen, da mit frivillige arbejde er enormt betydningsfuld for mig, siger Ane Qujaukitsoq om prisen.

Ane tager børn og unge med ud i naturen på overnatningsture og på ørredfangst, og så træner hun crossfit og fitness med dem, så de bruger og mærker deres krop.

Stor forskel for børn og unge

I anledning af FN’s Børnekonventionsdag den 20. november uddeler Børnerettighedsinstitutionen MIO hvert år en MIO-pris til en person, forening eller arbejdsgruppe, som har gjort en særlig indsats for børn og unge.

MIO anerkender Ane Qujaukitsoqs arbejde med børn og unge og understreger i en pressemeddelelse, at aktiviteterne gør en stor forskel for børnene.

Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge udtaler, at frivilligt arbejde for børns ve og vel er med til at fremme efterlevelsen af børns rettigheder.

- Det er en stor ære for MIO at kunne uddele MIO-prisen 2023 til en kvinde, der arbejder utrætteligt for at gøre en forskel for børn og unge i sit lokalsamfund. Hun brænder virkelig for at skabe muligheder og trygge fritidstilbud for børn og unge, og så er hun meget opsat på at fremme efterlevelsen af børns rettigheder,” siger Børnetalsmand Aviâja Egede Lynge.