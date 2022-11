Ildsjæl modtager MIO-pris for sin indsats mod selvmord

Merete Lindstrøm Mandag, 28. november 2022 - 13:51

- Man skal finde et menneske, man kan stole på og tale med, når det er svært.

Det er en af de ting Lars Møller anbefaler til børn og unge, som han forsøger at hjælpe i sit arbejde med forebyggelse af selvmord. Det fortæller han til Sermitsiaq.AG få timer, før han modtager MIO´s pris mandag.

- Selvmord er stadig tabu her i landet og det skal det ikke være. Vi skal tale om det og forsøge at stoppe det. Jeg vil gerne forsøge at hjælpe andre, fordi jeg kan.

Fik ét vigtigt råd af sin mor

Lars Møller har selv mistet sine allernærmeste til selvmord. Både sin mor og sin far og flere venner har sluttet deres liv for egen hånd. Men Lars Møller har kæmpet sig igennem de svære tider og rejst sig hver gang, sorgen har ramt ham.

- Da jeg var barn, sagde min mor engang til mig, da hun var hjertesyg, at jeg aldrig må give op, heller ikke hvis hun skulle dø fra mig. Det husker jeg endnu, og det forsøger jeg at give videre til andre, der oplever sorg eller selv har tanker om selvmord. Man må ikke give op.

Netop på grund af Lars Møllers indsats indenfor forebyggelse af selvmord har børnerettighedsinstitutionen MIO valgt at anerkende Lars for hans arbejde ved at tildele ham årets MIO-pris.

- Det har være meget inspirerende at arbejde sammen med Lars om Qamani projektet. Det er tydeligt, at hans store indsats og vedvarende gå-på-mod gør en forskel for børn og unge, udtaler børnetalsmanden Aviâja Egede Lynge.

Mistede sin mor i gymnasiet

Lars var lige startet på gymnasiet, da han mistede sin mor til selvmord. Tre år senere mistede han sin far til selvmord, og mange af hans kammerater tog også deres eget liv.

Alligevel formåede Lars at fuldføre gymnasiet, og han begyndte at tænke meget over, hvordan han kunne hjælpe andre. I dag er Lars 35 år og er ved at uddanne sig til lærer. Han er gift, har 4 børn og bor i Ilulissat, hvor han arbejder ihærdigt med forebyggelse af selvmord.

- Jeg forsøger at inspirere folk til at tale om de svære ting, ved at fortælle min egen historie om de svære ting jeg har oplevet, og jeg har mødt personer som åbner op og gerne vil tale når jeg har fortalt min historie.

I 2022 har Lars Møller blandt andet arbejdet tæt med MIO om projekt Qamani, hvor unge kommer med deres anbefalinger til forebyggelse af selvmord. Derudover arbejder han med Avanaata Kommunia om forskellige projekter til forebyggelse af selvmord.

Prisen fra MIO betyder meget

- Den giver mig styrke og motivation til at fortsætte arbejdet med at hjælpe andre, der har mistet nogen til selvmord og til at bryde tabuet om selvmord her i landet.

MIO-prisen uddeles hvert år i forbindelse med FN’s Børnerettighedsdag den 20. november til en person eller forening, som har gjort en særlig indsats for børn og unge. MIO-Prisen indeholder et diplom samt en check på 20.000 kr. og sponsoreres af Nuna-Fonden.

På onsdag rejser Lars Møller til Qaanaaq i forbindelse med et nyt projekt om selvmordsforebyggelse.