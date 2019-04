Ildkuglen endte sandsynligvis i havet

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 06. april 2019 - 11:48

Geus har de sidste par måneder analyseret fotos og videooptagelser fra Nuuk og inspektionsskibet Lauge, og baseret på materialet samt beretninger fra øjenvidner, mener Geus, at det er højst sandsynligt, at ildkuglen startede øst for Nuuk og fortsatte mod vest forbi Nordlandet og endte i havet.

Det skriver Geus i deres egen hjemmeside.

I starten af året, mere præcist den 3. januar 2019 omkring klokken 19:00 blev Nuuks nattehimmel lyst op i få sekunder. I tidsrummet derefter var der flere opslag af video og delinger, der viser, at det var en ildkugle, der lyste byen op.

Ildkuglen indgår ikke i den nyligt opdaterede liste over betydelige ildkugler fra NASA’s center for studier af objekter tæt på Jorden, skriver Geus. Det betyder, at lysstyrken fra ildkuglen har været for lille til at komme på NASA’s liste. NASA har adgang til satellitobservationer, som ikke er frit tilgængelige.

Søger stenmeteorit

Geus skriver på deres hjemmeside, at de søger folk, der tror de har fundet en meteorit.

I den forbindelse giver Geus oplysninger om hvad man skal kigge efter, hvis man tror, man har en meteorit i hænderne.

- Når man finder en friskfalden stenmeteorit, vil den været dækket af en såkaldt smelteskorpe på omkring 0,1 mm. Smelteskorpen dannes ved afsmeltningen i atmosfæren, når stenen bremses ned fra en hastighed på mange gange lydens hastighed til få hundrede kilometer i timen. På vejen ned flyver det smeltede af på grund af den meget høje hastighed – typisk omkring 20 km/s. Når meteoritten efter få sekunder er bremset ned til lydhastigheden, ophører afsmeltningen, og den sidste smelterest fryser fast på meteorittens stadig iskolde indre, fortæller Henning Haack, meteoritekspert ved Maine Mineral Museum.

Mange meteoritter indeholder desuden metallisk jern og vil derfor tiltrækkes af en magnet. Omkring 6 % af de meteoritter, der falder på Jorden, er jernmeteoritter, der, som navnet antyder, primært består af jern. De er meget tunge og tiltrækkes kraftigt af magneter.

- Vi har ikke modtaget direkte fotos eller videoer af ildkuglen, kun refleksioner i en rude og tydelig skyggedannelse fra lyset. Det er derfor ikke muligt for os at afgøre, om mindre dele af ildkuglen endte på Nordlandet. Skulle der være nogen, der finder specielle sten på Nordlandet, er vi derfor meget interesserede i at høre fra dem, siger Simon Mose Thaarup på Geus’s hjemmeside. Han er er geolog ved GEUS' kontor i Nuuk.