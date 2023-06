- Jeg har ikke snakket med præsidiet: Hun mener, der er sket en misforståelse

Anders Rytoft Torsdag, 15. juni 2023 - 17:54

Søren Gade, formand for Folketinget, afviser det blankt.

Aki-Mathilda Høegh-Dam har ikke henvendt sig til Folketingets Præsidium om, at hun ugen efter ville holde sin tale på grønlandsk. Det siger han til KNR.

Det har politikeren fra Siumut ellers oplyst til Sermitsiaq.AG. Det fremgår af en artikel i nærværende medie, som KNR henviser til.

LÆS OGSÅ: Aki-Matilda Høegh-Dam: Vi burde kunne tale grønlandsk i Folketinget

KNR oplyser i forbindelse med Søren Gades udtalelser, at Aki-Matilda Høegh-Dam ikke har nogen kommentarer til sagen.

En misforståelse

Det har hun til gengæld, da Sermitsiaq.AG kontakter hende for at give hende lov til at svare Søren Gades kritik:

- Det er først og fremmest ikke rigtigt, at de (KNR, red.) har forsøgt at kontakte mig. Dernæst er der ikke nogen som helst, der har sagt, at jeg har snakket med præsidiet, siger Aki-Mathilda Høegh-Dam og tilføjer:

- Vi har taget kontakt til lovsekretariatet, som sagde, at vi i så fald skulle sende talen ind på begge sprog, og det har vi gjort. Vi har aldrig påstået, at det skulle være anderledes.

Hun mener altså, at der i sin tid er sket en misforståelse i kontakten med Sermitsiaq.AG.