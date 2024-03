Jeg kunne ikke se mig selv i spejlet

Paornánguaq Kleist Torsdag, 07. marts 2024 - 09:29

Kvinden jeg møder har en udstråling der får mig til at smile. Hun er glad og smilende og har let til grin. Maja Heilmann fortæller selv, at hun har måttet igennem en livsomvæltning inden hun fik det godt med sig selv og sin krop.

- Jeg kunne ikke engang se på mig selv på spejlet. Jeg børstede mine tænder uden at se på mig selv i spejlet. Og min mand skubbede mig væk når jeg rørte på ham. Jeg søgte kærlighed men blev afvist. Så det er klart jeg slet ingen selvtillid havde, fortæller Maja, forundret over, at hun har været så langt nede.

58-årige Maja var overvægtig i mange år. Du kan læse om hvad Maja gjorde for at tabe over 30 kg af sin vægt i den nye Arnanuts tema om kvindekroppen, hvor Marianne Motzfeldt også fortæller om at kæmpe for at genoptage lysten til at gøre noget ved sig selv.

