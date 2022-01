Ikke så mange frække deller

Redaktion Onsdag, 19. januar 2022 - 16:02

Det kan være en idé at skære ned på frikadeller, flæskesteg og tarteletter.

I stedet vil Naalakkersuisut opfordre alle offentligt ejede virksomheder og institutioner til at vælge lokale fødevarer. Selvstyret planlægger at iværksætte en rundspørge for at høre, hvilke barrierer der opleves i forhold til blandt andet at forbruge mere narhval og hvidhval. Det skriver avisen AG.

Det fremgår af et svarnotat, udformet af Kalistat Lund (IA), som er medlem af Naalakkersuisut for landbrug og selvforsyning.

- Det skal være nemt for institutioner og virksomheder at vælge de lokale produkter fremfor dem, der er transporteret tusindvis af kilometer. Vi har et fantastisk fødekammer udenfor vores byer og bygder. Et fødekammer vi skal værne om og udnytte, anfører han.

Sjældne indkøb

Kalistat Lunds udmelding kommer som en reaktion på en forespørgselsdebat, som Siumuts Inatsisartut-gruppe vil rejse på Forårssamlingen.

I oplægget fokuserer Siumut navnlig på kød af narhval og hvidhval.

- Der er enkelte forbrugere, som køber mattak samt narhval og hvidhvalskød. Men uheldigvis bliver kødet ikke købt af en bredere kreds. Der kan være flere grunde til dette. Én af årsagerne kan være at kødet er tungt, fylder meget, hvorfor det bliver dyrt at sende det, skriver Siumut-gruppen blandt andet i oplægget.

Læs hele artiklen i ugens AG, som du kan købe og downloade herunder: