Mange har ikke rapporteret fangst af laks

redaktionen Lørdag, 02. marts 2019 - 12:36

Sidste år fik 790 licens til at fange laks, men kun lidt over 200 licenshavere har rapporteret deres fangst.

Det skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

- Eftersom 585 ud af 790 licenshavere ikke har rapporteret deres fangst til Grønlands Fiskerilicenskontrol, giver Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug dem nu mulighed for at rapportere inden den 15. marts, så de fortsat kan få udstedt licens, meddeler departementet.

Derfor har fiskeridepartementet sendt anmodning ud til alle licenshavere som ikke har rapporteret for 2018, så de kan rapportere og få mulighed for at få udstedt licens for 2019.

- Hvis Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug ikke modtager rapportering fra licenshaverne, vil de ikke få udstedt licens til fiskeri efter laks i 2019, advares det.