Det har ikke været nogen fest

Redaktionen Lørdag, 11. juli 2020 - 11:02

– Vi har omkring 30 procent af den omsætning, vi normalt har i højsæsonen. Så det er ikke morsomt. Fra 1. januar 2020 til 30. juni 2020 havde vi 26.377 passagerer. Sidste gang vi havde så lave passagertal var i 2002 hvor vi i samme periode fløj med 25.245 passagerer. Her skal det tilføjes, at SAS også fløj på det tidspunkt, oplyser koncerndirektør Jacob Nitter Sørensen i Air Greenland til avisen Sermitsiaq.

– Vi kan ikke gøre som Jet Time eller andre flyselskaber og lukke helt ned indtil coronakrisen er overstået. Vi er nødt til at flyve i Grønland. Samfundet er afhængig af, at vi binder landet sammen og sikrer en forbindelse til omverden, fastslår Air Greenlands direktør.

- Men har I kunnet spare lige så meget, som I har tabt i omsætning?

– Vi har været konservative. Vi har skåret dybt. Det har gjort ondt på os alle sammen, siger Jacob Nitter Sørensen.

– Vi har nedlagt 111 stillinger, der i blandt mange korttids ansatte. I dag er vi 80 færre end vi var på samme tidspunkt i 2019. Det er mange ud af i alt 550 medarbejdere, hvoraf 40 er elever. Der er tale om en reduktion på omkring 16-17 procent. Samtidig har alle været på tvungen ferie, og der er ingen overtidsbetalinger. Vi har sænket omkostningerne markant. Og vi har været nødt til at lave specialaftaler med alle fagforeninger, som har vist forståelse for den ekstraordinære situation.

Investeringer

- Hvad betyder situationen for jeres investeringsplaner?

– Corona-situationen har ikke ændret på vor strategi. Vi skal forny flyflåden som planlagt. Det er nødvendigt. Vi skal have fokus værdiskabelse, konkurrence og bæredygtighed. Så planen er ikke ændret, den er midlertidig blevet udsat, men målet er det samme.

– Situationen ændrer ikke på servicekontrakterne. De kører videre. Og de skal fornys inden for det næste år. I vores tilbud på nye servicekontrakter vil der ikke være nogen Bell-212 løsninger, der vil vi pege på nye, brugte helikoptere fra Airbus. Vi har i øjeblikket syv Bell 212, som skal udskiftes, og det satser vi på. Det er klart at udskiftningen af helikoptere hænger nøje sammen med, at vi vinder servicekontrakterne, fastslår Jacob Nitter Sørensen over for Sermitsiaq.

