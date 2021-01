Ikke flere vacciner til Nuuk - for nu

Kassaaluk Kristiansen, Merete Lindstrøm Onsdag, 27. januar 2021 - 13:47

Ved et pressemøde onsdag oplyser læge ved landslægeembedet, Paneeraq Noahsen, at den store efterspørgsel på vacciner i Europa betyder, at der på nuværende tidspunkt er usikkert, hvornår der kommer flere vacciner til landet og, hvor mange vi får.

Det betyder, at de næste doser, der kommer, vil blive prioriteret til Ilulissat, Qaqortoq, Aasiaat og Sisimiut, fortæller Paneeraq Noahsen.

- Dem, der allerede har modtaget første stik i Nuuk vil blive vaccineret anden gang i næste uge. Men som det står nu, så vil der på nuværende tidspunkt ikke tilbydes ny førstegangs vaccine i Nuuk, siger Paneeraq Noahsen.

Hun fortæller, at 2.584 borgere i Grønland allerede er vaccineret.

Naalakkersuisoq for Sundhed Anna Wangenheim oplyser, at nedlukningen for indrejser til landet, som i øjeblikket er begrænset til myndighedsflyvninger, fortsætter frem til slutningen af februar som planlagt.

Endvidere er det besluttet at indføre skærpede krav om karantæne for folk, der har været i kontakt med smittede.

Længere karantæne

Det betyder, at nære kontakter til personer, der er konstateret smittet med coronavirus, først må ophæve hjemmekarantæne ved negativt testsvar på dag 14.

- Det sker for at sikre os imod den mere smitsomme britiske variant af corona, som ventes at blive dominerende i Danmark i februar, siger Anna Wangenheim.

Hun understreger, at der er lysere tider på vej på alle måder, men at vi ikke er igennem strabadserne endnu.

- Der kommer flere vacciner på et tidspunkt, så det skal nok blive alles tur. I skal ikke kontakte myndighederne, I vil blive kontaktet, når prioriteringerne af de næste doser er på plads, siger Anna Wangenheim.

Efter nytår er 1770 borgere rejst ind i landet, og de sidste af dem, der var rejst på juleferie, ankom i fredags.