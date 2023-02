Ikke dømte krænkere opsøger selv hjælp

Kassaaluk Kristensen Mandag, 20. februar 2023 - 07:42

Erfaringer fra Klinik Killiliisa, der tilbyder borgere behandling mod seksuelle grænseoverskridende adfærd, viser at det primært er borgere der henvender sig privat og ønsker behandling. En mindre del af de borgere der får behandling i Klinik Killiliisa er borgere som allerede har fået en dom for seksuelle overgreb.

- Dette kan tyde på, at der hos befolkningen er kommet en større bevidsthed om at seksuelle overgreb er forkert og det kan forebygges.

Det skriver Socialstyrelsen i sin evaluering af Killiliisa Strategi 2018-2022 og fortsætter:

- Denne indsats vil have en betydende rolle for at se positive effekter af forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og voksne i fremtiden.

Politisk ønske

Klinik Killiliisa blev åbnet i foråret 2022 efter et politisk ønske. Klinikken tilbyder behandling af voksne, som enten har begået seksuelle overgreb imod børn og unge, som ser børneporno, eller har seksuelle tanker om børn og unge, uden at have begået overgreb.

- Formålet med krænkerbehandlingen er blandt andet, at det skal være med til at forebygge fremtidige seksuelle overgreb. Dernæst er hensigten at oplyse om, støtte- og behandlingstiltag og at en resocialiserende indsats er afgørende for at sikre et mere trygt samfund, skriver socialstyrelsen om formålet med Klinik Killiliisa.

Det er ikke oplyst, hvor mange borgere der har henvendt sig til Klinik Killiliisa for at få råd eller behandling mod seksuelt krænkende adfærd. Socialstyrelsen har i sin evaluering af Killiliisa-strategien understreget, at effekter af de forskellige igangsatte tiltag først kan vurderes om flere år.