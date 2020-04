Ikke alle butikker er enige i kritikken af hjælpepakker

Merete Lindstrøm Onsdag, 08. april 2020 - 12:00

Hos Panasonic Center i Nuuk er der stille. Det er ikke mange kunder, der finder vej til forretningen i disse dage, og sådan har det været, siden det meste af byen lukkede ned den 18. marts. Men for Otto Martinsen, der er butikschef i Panasonic Center, handler det lige nu om at stå sammen og klare skærende igennem krisen.

- Det handler ikke om at tjene penge. Det handler om, at butikken overlever. Og så handler det om, at vi forbliver raske og overlever den her virus, siger han.

Hos In Fashion er ejer Hanne Lisa Berthelsen enig.

- Jeg er bare taknemlig over, at vi kan få noget hjælp. Jeg er stadig ved at søge nogle af hjælpepakkerne, som jeg ikke har fået svar på endnu, siger hun.

De to forretningsdrivende mener ikke, at butikkerne i Nuuk Centret er specielt hårdt ramt, selvom de skal holde helt lukket.

Ingen kunder

De butikker, der er lukket, kan få dækket alle deres faste udgifter, hvorimod de butikker, der fortsat kan holde åbent, kan få dækket op til 80 procent af deres udgifter via hjælperpakkerne, alt efter størrelsen på mistet omsætning.

Otto Martinsen understreger, at situationen er meget anderledes end normalt.

-Vi har jo ingen kunder, selvom vi holder åbent. Der har ikke været liv i byen fra dag et, hvor der blev lukket ned for de fleste ting, siger han.

Hvilke faste udgifter dækkes af hjælpepakke Typisk kan følgende medregnes: Husleje Forbrugsudgifter Leasingaftaler Renter af lån Årsmæssige omkostninger, f.eks. forsikringer, motorafgifter, mm. (skal fordeles i et gennemsnit pr måned) De butikker der er tvangslukket kan få dækket 100 procent af deres faste udgifter. Andre butikker kan få dækket op til 80 procent.

Hanne Lisa Berthelsen fortæller, at hun i begyndelsen var ked af, at det ikke var ens for alle butikker.

- Det kunne have været rart at sove roligt. Ikke at bekymre sig om manglende omsætning og lønninger og smitte fra de få kunder, der faktisk kom. Det havde jeg undgået, hvis vi var blevet tvangslukket, siger hun.

- Nogle kunder mente også, det var forkert, at vi holdt åben, fordi der var en stemning om, at vi alle sammen skulle blive hjemme, uddyber hun.

Svært for alle

Hanne Lisa Berthelsen valgte at holde lukket i nogle dage, på grund af bekymringen for smitte, og fordi hun havde svært ved at betale sine medarbejdere, når der ikke var nogen omsætning. Efter der begyndte at komme flere prøvesvar fra landslægen, som var negative, blev hun mere rolig og åbnede derfor butikken igen.

- Jeg kan godt forstå, at de, der tvangslukkes, er frustrerede, men vi er alle sammen i samme båd. Det er en svær situation, som vi skal stå sammen om at håndtere, siger Hanne Lisa Berthelsen.

Butikschefen for Panasonic Center understreger, at han føler sig heldig over at være i et land, hvor der er noget økonomisk hjælp.

-De fleste af os skal nok overleve denne her krise. Mange andre steder i verden er der ingen hjælp at hente for de forretningsdrivende, siger Otto Martinsen.