Igen igen: Naalakkersuisut vil indføre kvoter og mindske marsvin-fangst

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 12. september 2023 - 17:44

Det er tidligere blevet konkluderet, at fangsten af marsvin her i landet ikke er bæredygtig. Naalakkersuisut har siden 2019 varslet, at der ville komme kvoter på marsvin, men de er endnu ikke indført.

I september 2022 blev et forslag til kvoter således sendt i høring - men aldrig vedtaget af Naalakkersuisut, der ønskede endnu en høring.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut vil begrænse fangst af marsvin

Derfor er forslaget i år blevet hevet op af skuffen påny og endnu engang sendt i høring med nogle få ændringer. Kvoterne skal træde i kraft for 2024, hvis Naalakkersuisut altså vedtager dem denne gang.

Organisationen NAMMCO kom med en rådgivning i 2019, der anbefaler en kvote på 1869 dyr. Rådgivningen er lidt speciel, fordi den anslår, at på grund af manglende registrering af fangst af marsvin, ville en kvote på 1869 dyr ifølge beregninger svare til en fangst på i realiteten hele 2900 dyr.

Fanges i tusindvis

I forhold til de aktuelle niveau for fangst af marsvin blev der fanget 3409 dyr i 2022 ifølge Selvstyrets foreløbige tal (se nedenstående skema). Dermed er marsvin den af småhvalerne, der er langt den største fangst på.

Naalakkersuisut ønsker dog heller ikke at følge den biologiske anbefaling i første omgang, og foreslår at kvoten fastsættes til 2.800 dyr:

- For at få en mere blød overgang fra ikke-kvotering til overvåget forvaltning foreslåes en overgangsperiode, hvorved der foreslåes en kvoteloft på i alt 2.800 dyr, dvs. at man blandt andet i første omgang ikke medtager antallet af anskydninger og tabte marsvin i overgangsperioden.

Vil nærme sig rådgivningen

- Anskudte og tabte skal dog rapporteres. De næstfølgende år vil man nærme sig rådgivningen fra biologisk side og begynde at følge de anbefalede fangsttal, står der i materialet, som er sendt i høring.

Nedenstående tabel fra høringsmaterialet viser de senere års års fangst af flere hvalarter - herunder marsvin:

Fangstoversigt som repræsenterer hele Vestgrønland (inkl. Nord- og Sydgrønland). Naalakkersuisut

Kvoterne foreslås fordelt jf. nedenstående tabel. Østgrønland er ikke med, da marsvin fortsat kan fanges uden kvote her - fangsten skal dog indrapporteres.