Igen igen: Vil Inatsisartut behandle Paris-aftalen denne gang?

Thomas Munk Veirum Fredag, 19. maj 2023 - 10:59

Grønlands tiltrædelse til Parisaftalen har trukket gevaldigt ud, efter at Inuit Ataqatigiit skiftede Naleraq ud med Siumut i en ny koalition.

Fredag kan dog blive dagen, hvor der kommer afgørende nyt i sagen. Paris-aftalen er nemlig på dagsordenen ved dagens Inatsisartut-møde, og her vil partierne skulle give deres mening til kende - også Siumut.

Selvom aftalen er på dagsordenen, skal der tages det forbehold, at det har den været tidligere på forårssamlingen uden at blive behandlet.

Således skulle aftalen have været behandlet i begyndelsen af denne måned, men det nåede politikerne ikke, og formand for Inatsisartut, Kim Kielsen (S), kunne senere oplyse, at behandlingen var udskudt til 19. maj.

Siumut mener stadig der er uafklarede spørgsmål

I den forbindelse oplyste Siumuts ordfører Mala Høy Kuko til KNR, at partiet stadig ikke har besluttet, hvad man mener:

- I Siumut synes vi, at der er mange uafklarede spørgsmål, og at der er mange informationer, der skal være afklarede. Vi er usikre på, hvorvidt Grønlands muligheder bliver begrænsede af at blive en del af aftalen, sagde Mala Høy Kuko til KNR.

Det var stort set samme argument, som Siumut fremførte i foråret 2022, hvorefter der blev sat en undersøgelse af konsekvenserne i gang. Undersøgelsen er færdig forlængst og foreligger sammen med det øvrige materiale.

Konklusionen i undersøgelsen er, at Grønland vil kunne indsende egne klimamål og vil ikke være begrænset af de meget høje danske mål om reduktion af CO2-udslip.

Fredagens møde i Inatsisartut begynder kl. 11, og Paris-aftalen er nummer syv på dagsordenen.