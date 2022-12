Redaktionen Lørdag, 31. december 2022 - 14:03

Forvaltningen for Teknik og Miljø i Kommuneqarfik Sermersooq har foreslået syv placeringer af hoteller i Nuuk. Et forslag som var sat på dagsordenen på Udvalget for Økonomi og Erhvervs møde torsdag den 15. december, men som blev pillet af kort tid før mødets start.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Vi har ikke fået at vide, hvorfor dette skete, men ubekræftede kilder oplyser, at det skyldtes en protest fra Grønlands Erhverv.

Tre dage før altså mandag den 12. december skrev formanden for Brancheudvalget for Hotel, Restauration og Turisme Helge Tang nemlig en protest til borgmester, kommunaldirektør og udvalget, hvor han opfordrer til, at man prøver igen og inddrager det lokale erhvervsliv i disse planer.

På den anden side roser han også initiativet.

Positivt men…

- Grundlæggende opfatter vi det som positivt, at Kommuneqarfik Sermersooq overvejer fremtidens turisterhverv. Vi finder det dog uhensigtsmæssigt, at erhvervet ikke inddrages tidligere i forvaltningens oplæg til politikerne. Ligesom det ikke lader til, at der har været inddraget fagfolk eller erfarne lokale operatører fra hotelerhvervet med i processen, selvom det fremgår af beslutningsforslaget, at det er på grundlag af ”forslag fra forskellige interessenter”?

Læs mere i avisen Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: