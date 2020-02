Idrætshaller skal moderniseres

Walter Turnowsky Torsdag, 20. februar 2020 - 15:02

Lokale og Anlægsfonden tager fat på en ny kampagne: ’Modernisering af idrætshaller i Grønland’. Hallerne skal udformes så flere motiveres til at røre sig. Det første arbejde med at omdanne en hal går nu i gang med Qaqortoq Hallen i Kommune Kujalleq.

- Hverdagsaktiviteten er afgørende, hvis flere grønlændere skal være en del af fritidslivet. Der er stort potentiale for de inaktive i spændet mellem hverdagsbevægelse, rekreativ aktivitet og sport – fra gåture og aktivitet i hjemmet, hvor man ikke behøver at være omklædt, til dans og streetsport, siger Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden i en pressemeddelelse.

- For unge betyder det meget, at de er trygge, og at der er plads til andre aktiviteter end sport og motion. Fleksible rammer til leg, bevægelse, sociale og positive oplevelser kan gøre idrætshallen til bindeled mellem den bynære natur og et mødested for dem, som gerne vil være aktive udenfor og i gaderne.

Landets øvrige fire kommuner inviteres til ligeledes at deltage i kampagnen. Udvælgelsen af projekter sker i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden og kan kobles med renoveringsplaner, der allerede er i gang i kommunen.

Lokal inddragelse

Lokale og Anlægsfonden har erfaringer med at modernisere eksisterende bygninger, så de kommer til at fungere som mødested for lokalsamfundet.

Kampagnen vil inddrage en analyse idrætsfaciliteternes stand i Grønland samt national viden om grønlændernes idrætsvaner.

De kommuner, der deltager, får mulighed for at lave en indledende mini-undersøgelse af befolkningen, og udviklingen af idrætshallerne bliver en kommunal proces med inddragelse af de lokale brugere.

Grønlands Idrætsforbund (GIF) har som bekendt en vision om at være verdens mest fysisk aktive land i 2030. Kampagnen her vil køre sideløbende med GIF’s aktiviteter.