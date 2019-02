Ida Heinrich kåret til Årets Kvinde 2018

Redaktionen Onsdag, 20. februar 2019 - 10:29

I begrundelsen for, at valget er faldet på Ida Heinrich, lyder det:

– Musik er et sprog, der kan forstås på tværs af kulturer. Musik kan som intet andet sprog i verden udtrykke vores følelser og samle os i fælles forståelse. Musikkens budskab er et budskab om kærlighed, og det er der én person, der om nogen har kæmpet for at efterlade sig, når hun ikke er her mere.

Prisen som årets Arnatsialak uddeles hvert år ved årsskiftet til en kvinde, som har gjort noget ekstraordinært for andre mennesker. Blandt de 25 nomineringer til årets kvinde 2018 og mange meningstilkendegivelser på Facebook er Ida Heinrichs navn gået igen mange gange.

Mange pegede på Ida

– Vi har ikke tidligere oplevet, at så mange mennesker har peget på den samme til årets kvinde. Det viser, at Ida rørte ved os alle med sin sang og med sit budskab om kærlighed, siger redaktør på Arnanut Martine Lind Krebs, som er medlem af panelet for Arnatsialak.

I det nye nummer af Arnanut, som udkommer i marts, er der en artikel om Ida Heinrichs kamp for at indspille sit allersidste album, Pigaara Ilunnit Assit.

Selv om kræftsygdommen og behandlingerne havde gjort hende svag og frataget hende evnen til at synge, opsøgte hun en healer i Brasilien og senere i Danmark – og det gjorde hende i stand til at indspille det kombinerede dvd- og cd-sæt sammen med kollegaen, sanger og skuespiller Kuuno Berthelsen.

Idas klare hensigt med albummet var at efterlade sig et farvel og et kærlighedsbudskab til sine børn – og til alle, der elsker hende.

Prisoverrækkelsen

Arnanut nåede at overrække prisen til Ida Heinrich i januar, og hun var meget rørt og stolt.

Et af Ida Heinrichs sidste budskaber til hendes fans, var da hun gav koncert i Sisimiut. Fra scenen sagde hun:

– Kærlighed skal gøre os stærkere. Kærlighed er den bedste medicin, man kan få. Jeg elsker jer af hele mit hjerte.