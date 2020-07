Icelandair: Redningsplan vakler med nej

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 13. juli 2020 - 10:29

En større økonomisk redningsplan for Icelandair fik et skud for boven, da de kabineansatte ikke vil acceptere et overenskomstforslag, der var en del i arbejdet for at styrke Icelandairs likviditet og konkurrenceevne.

Icelandair har formået at få en aftale på plads med piloterne og flymekanikerne, men de kabineansatte satte hælen i.

- Tvisten mellem Icelandair og kabinemedarbejderne strækker sig nogle måneder tilbage. Parterne indstillede forhandlingerne om en ny overenskomstaftale i slutningen af maj, og de følgende tre uger skete der ikke nogen væsentlig fremskridt i forhandlingerne. Icelandair beskrev dette som ”bekymrende”, skriver flymagasinet check-in.dk.

Løn og arbejdstider

Det er løn og arbejdstider, som de kabineansatte er utilfredse med.

Den manglende aftale kan i værste fald gå ud over forhandlingerne med kreditorerne, der i forvejen er forsinkede.

Icelandair håber at kunne få en aftale på plads i løbet af juli, så en aktieemission kan gennemføres i august

Det samlede antal Icelandair-passagerer i juni var på 18.500 mod 533.000 passagerer i samme måned sidste år, hvilket er et fald på 97 procent, oplyser check-in.dk.

Ruter åbnes

Online-magasinet skriver desuden:

- Icelandair genåbnede ruten mellem Keflavik International Airport og Københavns Lufthavn igen 15. juni. Selskabet opjusterede 6. juli antallet af daglige CPH-afgange til tre. Ruten fra Keflavik til Billund Lufthavn åbner fredag 10. juli, og der vil være to ugentlige afgange i resten af sommerhøjsæsonen.