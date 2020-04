Icelandair har indledt jagt på ny kapital

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 08. april 2020 - 14:07

For at klare dagen og vejen er det vigtigt for Icelandair at have mindst 1,4 milliarder kroner i likviditetsreserve. Det krav kommer under pres i april og maj med færre indtægter på grund af coronakrisen.

For at sikre den nødvendige finansielle polstring har flyselskabet hyret tre banker, der skal rådgive i en proces, der skal styrke kapitalstrukturen på lang sigt, så selskabet kommer ud af coronakrisen med en stærk finansiel position og lavere enhedsomkostninger, fremgår det af en pressemeddelelse, oplyser flymagasinet check-in.dk.

I dialog med regeringen

Den islandske regering er også i tæt dialog med Icelandair, da selskabet har stor betydning for at sikre landets turistindtægter, der igennem de senere år er vokset ganske betydeligt.

På nuværende tidspunkt har flyselskabet reduceret sit sommertrafikprogram med 25 procent.