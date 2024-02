Icelandair åbner rute til Færøerne

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 06. februar 2024 - 08:33

For første gang siden 2017 har det islandske flyselskab Icelandair kunnet præsentere et overskud på bundlinjen med en passagerfremgang sidste år på 17 procent, oplyser flere islandske medier.

Overskuddet på 560 millioner kroner viser en markant fremgang for selskabet set i forhold til 2022, hvor underskuddet var 75 millioner kroner.

- Det er en vigtig milepæl for selskabet, fastslår Icelandairs administrerende direktør Bogi Nils Bogason over for det islandske medie RÚV. Han forklarer, at indtjeningsfremgangen er opnået på tværs af alle markeder, men især fra det nordamerikanske marked.

Flere ruter i 2024

Direktøren ser optimistisk på mulighederne for at fortsætte de positive takter i 2024, og han annoncerer en øget flyaktivitet i 2024, som vil blive 11 procent højere end i 2023 med 57 destinationer.

Bogi Nils Bogason oplyser, at flyselskabet har besluttet at åbne tre nye ruter: Halifax, Pittsburgh og Vágar på Færøerne.

Antallet af passagerer steg med 17 procent i 2023 og landede på 4,3 millioner, samtidig med at man formåede at hæve sædeudnyttelsen i flyene med to procent.