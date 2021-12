Icelandair åbner på Narsarsuaq

Redaktionen Onsdag, 29. december 2021 - 09:19

- Det er ikke en aprilsnar, men en rigtig god nyhed for Sydgrønland, når Icelandair 1. april genoptager beflyvningen af Narsarsuaq, siger en jublende glad formand for Innovation South Greenland Hans Peter Hansen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

- Foreløbig har Icelandair tilkendegivet, at de er villige til at starte den 1. april i stedet for i juni, som først planlagt. Men vi har brug for en rute hele året, så vi arbejder videre med at få den igangsat endnu tidligere.

Icelandair vil beflyve Narsarsuaq med Dash-8 Q400, som i Icelandairs version kan tage op til 76 passagerer.

- Detaljerne er endnu ikke helt på plads, så det er ikke afgjort, om flyvningerne kommer til at foregå fra Reykjavik eller Keflavik. Det afgør Icelandair på et senere tidspunkt, siger Hans Peter Hansen.

