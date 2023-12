ICC: Vigtig anerkendelse i COP28-aftale

Thomas Munk Veirum Fredag, 15. december 2023 - 16:06

Klimetopmødet COP28 i Dubai er netop overstået, og ICC-forkvinde Sara Olsvig vurderer, at aftaleteksten fra mødet byder flere fremskridt for oprindelige folk.

Hun peger på inddragelsen af oprindelige folk og menneskerettigheder i teksten samt anerkendelsen af oprindelige folks viden som betydelige bedrifter.



Et eksempel på inuits indflydelse på teksten er et afsnit, der henviser til "etisk og retfærdig inddragelse af oprindelige folk" og "anvendelsen af viden, visdom og værdier fra oprindelige folk" i implementeringen af tilpasningsmål, skriver ICC i en pressemeddelelse:

- Denne anerkendelse er vigtig. Det er afgørende, at oprindelige folk er en del af forhandlingerne og at vi kan bringe vores løsninger til bordet, siger Sara Olsvig, der dog stadig har forbehold:

- Vi har ikke meget tid

- Men jeg vil gerne gentage, hvad vores søstre og brødre fra de små østaters har sagt; resultaterne i Dubai er mere er et udtryk for en overgangsperiode, ikke egentlig transformation. Vi har stadig lang vej igen - og vi har ikke meget tid.

I den forbindelse henviser Sara Olsvig ogs til situationen i blandt andet Nordgrønland, hvor den manglende havis giver lokalbefolkningen store problemer med at få mad på bordet.

Blandt andre vigtige resultater ved COP28 peger Sara Olsvig på iværksættelsen af en fond for tab og skader forårsaget af klimaforandringer. Imidlertid er inuit og andre oprindelige folk i Arktis stadig ikke berettigede til nogen af de finansieringsmekanismer, der var på bordet i Dubai:

Vil være med ved bordet

- ICC vil fortsætte med at kræve et opgør med den falske dikotomi mellem udviklede og udviklingslande og kæmpe for at oprindelige folk fra den nordlige halvkugle, sammen med alle oprindelige folk, har direkte og retfærdig adgang til de finansieringsmekanismer, der forhandles gennem UNFCCC, siger Sara Olsvig og fortsætter:

- Vi er ikke kun ved et vendepunkt for klimaændringer. Manglen på anerkendelse af de alvorlige konsekvenser af klimaændringer for rettighederne for oprindelige folk betyder, at vi også er ved et menneskeretligt vendepunkt.

- Vi skal være med ved bordet i alle forhandlingsprocesser, ikke kun om klimaændringer, men også i andre internationale processer, der påvirker os.