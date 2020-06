ICC: Vi er solidariske med Black Lives Matter

Thomas Munk Veirum Søndag, 21. juni 2020 - 08:00

Inuit Circumpolar Council (ICC) sender sin støtte til alle sorte og andre mennesker, der oplever racisme.

Det skriver organisationen i kølvandet på sagen om George Floyd, en sort mand der omkom efter en voldsom anholdelse i Minneapolis.

Sagen har ført til udbredte protester og demonstrationer i USA, hvor tusinde har været på gaderne for at demonstrere mod racisme og politivold i landet.

Flere steder har bevægelsen Black Lives Matter ført an i demonstrationerne. Og bevægelsen får opbakning fra ICC:

- ICC kræver et stop for enhver form for brutalitet, systematisk racisme og forskelsbehandling i USA og et hvert andet sted i verden, udtaler Dalee Sambo Dorough, forkvinde for ICC International.

Barrierer forhindrer lighed

- ICC står fast på, at vi skal opnå en verden fri for racisme, hvor enhver etnicitet har de sociale, økonomiske og politiske rettigheder til at bevare og udvikle deres egne kulturer, hedder det videre.

Forkvinden mener, at der fortsat findes barrierer, der forhindrer inuit i at opnå social og økonomisk lighed. Og det skal der gøres noget ved, siger hun:

- ICC opfordrer USA, Canada, Rusland og Grønland til at samarbejde med inuit for at gennemføre konkrete love og politiske reformer, der er nødvendige for at skabe lighed og ligeværdig ansvarlighed på alle områder i vores samfund, herunder lovgivningen, udtaler Dalee Sambo Dorough.