ICC uddeler pris i Tasiilaq

redaktionen Fredag, 01. november 2019 - 15:42

- I forbindelse med jeres oprettelse af Tasiilaq Nuan´ har I sammen vist viljen til forandring og arbejde for positive tiltag i jeres by. Vi er vidende om at der i jeres by og bygder er masser af gode og farverige seværdigheder og initiativer i sammen gerne vil løfte og gøre synlige.

Det sagde ICC Grønlands formand Hjalmar Dahl blandt andet under tildeling af prisen til Gert Ignatiussen torsdag, der har etableret 'Tasiilaq Nuan'. Her modtog han opmuntringsprisen på 5.000 kroner.

Vil vende udviklingen

Prismodtageren var meget glad for prisen og sagde at formålet med deres initiativ er at ændre omverdenens syn på Tasiilaq fra negative til det positive.

- Da dårlige og negative røster begyndte at fylde vore ører og begyndte at føle skyld i det der foregår i vores by, besluttede vi sammen at gøre noget ved situationen og vende den til en glad by som har masser at byde på. Vi vil arbejde for at gøre vores by synlig og vise omverdenen at Tasiilaq er en god by med masser af gode initiativer, sagde Gert Ignatiussen under sin takketale.

Inuit-organisationen ICC er i den østgrønlandske by i disse dage for at informere befolkningen om organisationens arbejde og struktur.