ICC topmøde Ilulissat: Sara Olsvig sætter fokus for ICC's arbejde

Merete Lindstrøm Onsdag, 19. juli 2023 - 10:44

ICC mødet I Ilulissat 17-19 juli samler repræsentanter fra Inuit-fællesskaber i Grønland, Canada, Alaska og Chukotka, og har til formål at drøfte afgørende emner for oprindelige samfund i regionen.

- Dét at mødes og være i dialog om de forhold der er fælles prioriteringer for os, og kunne drøfte både udfordringer og fælles milepæle er utroligt vigtigt for ICC. Inuit lever i dag på tværs af et meget stort landområde, fra Grønland til Chukotka, men det er netop ved disse fysiske møder vi mindes om, hvor meget vi har til fælles, siger Sara Olsvig til Sermitsiaq.AG om mødet.

Om Inuit Circumpolar Council (ICC): ICC er en international organisation, der repræsenterer Inuit-folk i Grønland, Canada, Alaska og Chukotka. ICC arbejder for at fremme og beskytte Inuit-folkets rettigheder, kultur og bæredygtig udvikling i Arktis. Organisationen spiller en afgørende rolle i at fremme samarbejde og dialog mellem oprindelige samfund og internationale institutioner.

Sara Olsvig sætter i sin tale fokus på ICC's arbejde med at tackle klimaforandringer, beskytte Inuit-folkets rettigheder, fremme kvinders rettigheder og sikre øget deltagelse af oprindelige folk i internationale fora som FN og Arktisk Råd.

I sin tale udtrykker formanden sin bekymring for de udfordringer, som klimaforandringerne bringer for oprindelige samfund i Arktis. Hun understreger, at ICC fortsætter med at kæmpe for beskyttelse af miljøet og opfordrer til øget global handling for at mindske udledningen af drivhusgasser og bevare Arktis' unikke økosystemer.

ICC vil også arbejde for at fremme traditionelle metoder til bæredygtig ressourceudnyttelse og bevarelsen af Inuit-kultur og livsstil.

Bekæmpelse af diskrimination og styrkelse af kvinders rettigheder

Formanden understreger vigtigheden af at kæmpe imod diskrimination og vold mod oprindelige kvinder og piger.

Inuit-kvinder taler op, og vi må stå skulder ved skulder med de mange modige inuit, der bringer diskrimination og overgreb for dagens lys

- Som vogtere og fødende kvinder er vi frontløbere for vores folks velbefindende kollektivt. Vores individuelle rettigheder påvirker ofte den kollektive situation i vores samfund, siger Sara Olsvig.

Carson Tagoona Derfor har ICC aktivt deltaget i kampagnen for at fremme den nye Komité for Eliminering af Alle former for Diskrimination imod Kvinders Generelle Anbefaling nr. 39 om rettighederne for indfødte kvinder og piger.

- Den Generelle Anbefaling er et historisk dokument, der anerkender vores individuelle og kollektive rettigheder og er både direkte i sine retningslinjer for stater og binder samtidig de individuelle og kollektive rettigheder for indfødte kvinder og piger sammen på måder, der ikke før er set så tydeligt som i dette dokument.

Derudover vil ICC organisere en Inuit Women's Summit for at adressere specifikke udfordringer og styrke kvinders rolle i samfundet.

Oprindelige folks deltagelse i internationale fora

ICC stræber efter at styrke oprindelige folks stemme og deltagelse i FN og Arktisk Råd. Organisationen arbejder på at etablere en ny kategori for oprindelige repræsentative institutioner i FN, hvilket vil give oprindelige folk mulighed for direkte repræsentation i internationale beslutningsprocesser. ICC vil også arbejde tæt sammen med andre arktiske oprindelige organisationer for at sikre fuld og effektiv deltagelse i Arktisk Råd.

Vi vil fortsætte vores kamp for retfærdighed og rettigheder for indfødte folk i Arktis og hele verden.

Formandens tale blev mødt med stærk støtte og anerkendelse fra deltagerne på mødet. De bekræftede deres forpligtelse til at arbejde sammen for at tackle udfordringerne og fremme oprindelige folks rettigheder og velfærd i Arktis.

Uddannelse og sundhed på programmet

Under mødet vil deltagerne også drøfte andre vigtige emner, herunder jordrettigheder, uddannelse og sundhed for oprindelige samfund i Arktis.

Carson Tagoona

ICC's årlige møde i Ilulissat er en afgørende lejlighed for oprindelige repræsentanter til at mødes, udveksle viden og erfaringer og arbejde sammen om at sikre en bæredygtig og retfærdig fremtid for Inuit-folket og andre oprindelige samfund i Arktis.

Mødet forventes at fortsætte med at fremme de prioriterede temaer og bidrage til at styrke samarbejdet mellem de arktiske oprindelige samfund i deres fælles kamp for rettigheder og anerkendelse.