ICC slår fast: Undervandsstøj fra skibsfartøjer skal reduceres

Anders Rytoft Mandag, 30. januar 2023 - 13:21

Flere og flere skibe sejler på havet omkring Grønland.

Sådan indleder den internationale formand for Inuit Circumpolar Council (ICC), Sara Olsvig, i London. Budskabet er, at undervandsstøjen, som skibene afgiver, skal reduceres, fordi lydene kan have alvorlige konsekvenser for det dyreliv, som inuit er afhængige af.

Den Internationale Søfartsorganisation (IMO), som er FN's organ for regulering af international søfart, har i den forgangne weekend holdt møde om netop reduktion af undervandsstøj fra skibe i London - og her gjorde Sara Olsvig og ICC det klart:

- Enhver skade på dyrelivet langs Inuit Nunaats(Grønlands, red.) kyster vil påvirke de levende ressourcer, vi høster, og dermed inuits levebrød, kultur og i sidste ende vores adgang til at opretholde vores fødevaresuverænitet, sagde ICC-formand Sara Olsvig.

Støj rejser længere i koldt vand

Konsekvenserne ved undervandsstøjen kan ifølge ICC medføre adfærdsmæssige og akustiske forstyrrelser, som blandt andet kan give havpattedyr stress, forstyrre deres parring og rejsemønstre.

Lisa Koperqualuk, viceformand for ICC, istemmer. Hun oplyser med henvisning til Indigenous Knowledge og akademisk forskning, at støjforurening fra skibe har en betydelig indvirkning på de arktiske havområder, fordi støj rejser længere i koldt vand.

En rapport fra Arktisk Råd viser, at støjen vil være fordoblet inden for de næste seks år, såfremt der ikke bliver gjort noget, hvorfor det ifølge ICC er vigtigt, at der bliver handlet hurtigt i forhold til at udvikle tiltag, som kan reducere støjen.

Ifølge ICC er de nuværende reduktionsmål frivillige, men de burde ifølge Lisa Koperqualuk være obligatoriske:

- IMO er nødt til at udvikle obligatoriske foranstaltninger for at sikre en mere omfattende implementering, såsom at give hvert fartøj mandat til at have en plan for støjreduktion og specifikke reduktionsmål for det enkelte fartøj.